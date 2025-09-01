Logo SportMediaset
Nuoto: Tarantino non si allena, aspetta indagini Gdf e Fin

01 Set 2025 - 11:12
Chiara Tarantino © italyphotopress

Chiara Tarantino © italyphotopress

Non è prevista la presenza di Chiara Tarantino alla ripresa degli allenamenti al Centro Federale di nuoto "Alberto Castagnetti" di Verona, prevista domani con Alberto Burlina, coach di alcuni dei nuotatori azzurri di spicco. La nuotatrice 22enne barese, fermata all'aeroporto di Singapore con l'accusa di aver rubato boccette di olii essenziali al duty free e di averli infilati nella borsa dell'altra nuotatrice azzurra Benedetta Pilato, prima di riprendere gli allenamenti al Centro Federale veronese dovrebbe attendere che la Fin esamini la relazione sulla vicenda. Anche la Guardia di Finanza, nel cui Gruppo Sportivo Tarantino è tesserata, esaminerà quanto accaduto e poi valuterà eventuali provvedimenti nei confronti della nuotatrice, che è a tutti gli effetti una componente di una forza militare.

