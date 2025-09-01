Sci: Goggia in partenza per l'Argentina, il 5/9 Paris e i velocisti verso il Cile

Dopo Marta Bassino, presente già da qualche giorno in Argentina (terminerà il suo viaggio venerdì 26 settembre), il trio composto da Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere (per loro il rientro sarà domenica 28 settembre) e il gruppo delle slalomiste (Martina Peterlini, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli che finiranno domenica 21 settembre), è il turno di Sofia Goggia raggiungere Ushuaia, dove svolgerà la prima parte della preparazione sulla neve in vista della prossima stagione. La campionessa bergamasca è in viaggio e rimarrà nella località posizionata nella Terra del Fuoco fino a metà mese, quando si trasferirà sulle montagne cilene di La Parva, dove rimarrà fino a domenica 5 ottobre, giorno del rientro in Italia. Anche Dominik Paris dividerà il viaggio in diverse tranche, partendo venerdì 5 settembre per il Cile, con destinazione El Colorado, dove scierà fino al 13 settembre, quando si trasferirà a Portillo fino al 21 settembre, giorno di spostamento a Ushuaia, per rientrare in Italia domenica 5 ottobre. Insieme a lui andranno direttamente a La Parva il 5 settembre dove rimarranno fino a domenica 5 ottobre i compagni della velocità maschile Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese, Matteo Franzoso e Giovanni Franzoni. Le velociste donne sono programmate per sabato 6 settembre con Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nadia Delago e Nicol Delago.