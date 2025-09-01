Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: 9-12 ottobre finale Golden Trail World Series in val di Ledro

01 Set 2025 - 13:19

Da oggi sono aperte le iscrizioni per gli amatori che vogliono misurarsi con i top runner del mondo nella finale delle Golden Trail World Series by Salomon, per la prima volta ospitata in valle di Ledro dal 9 al 12 ottobre. Accanto ai grandi campioni, anche 280 runner amatoriali potranno vivere l'emozione di correre lungo il 'Senter dele Greste'. Tra gli uomini, il marocchino Elhousine Elazzaoui guida la classifica generale, tallonato dai keniani Patrick Kipngeno e Philemon Kiriago. In campo femminile sarà invece la romena Madalina Florea a difendere la leadership, con altre quattro atlete racchiuse in soli 50 punti pronte a insidiare il titolo: Sara Alonso (Spagna - Asics, 566 punti), Malen Osa (Spagna - Salomon, 540 punti), Joyce Njeru (Kenya - NNormal, 538 punti) e Caroline Kimutai (Kenya - Salomon Milimani Runners, 532 punti). "La finale della Golden Trail World Series porterà in Valle di Ledro atlete e atleti di livello internazionale, ma sarà anche un'occasione unica per chi ama la corsa in montagna di vivere l'emozione di gareggiare fianco a fianco con i grandi nomi del trail running - ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il turismo -. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo straordinario evento". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

Sinner a New York

Sinner a New York

Il Manaslu invernale e altre storie: Alex Txikon si racconta a Brescia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:19
Atletica: 9-12 ottobre finale Golden Trail World Series in val di Ledro
Chiara Tarantino
11:12
Nuoto: Tarantino non si allena, aspetta indagini Gdf e Fin
11:10
Ciclismo: mondiali paraciclismo si chiudono con 14 medaglie per Italia
10:09
Milano-Cortina: Mit, prende forma la pista di slalom gigante a Livigno
08:45
Tennis, Us Open: Djokovic ai quarti di finale