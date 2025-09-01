Atletica: 9-12 ottobre finale Golden Trail World Series in val di Ledro

Da oggi sono aperte le iscrizioni per gli amatori che vogliono misurarsi con i top runner del mondo nella finale delle Golden Trail World Series by Salomon, per la prima volta ospitata in valle di Ledro dal 9 al 12 ottobre. Accanto ai grandi campioni, anche 280 runner amatoriali potranno vivere l'emozione di correre lungo il 'Senter dele Greste'. Tra gli uomini, il marocchino Elhousine Elazzaoui guida la classifica generale, tallonato dai keniani Patrick Kipngeno e Philemon Kiriago. In campo femminile sarà invece la romena Madalina Florea a difendere la leadership, con altre quattro atlete racchiuse in soli 50 punti pronte a insidiare il titolo: Sara Alonso (Spagna - Asics, 566 punti), Malen Osa (Spagna - Salomon, 540 punti), Joyce Njeru (Kenya - NNormal, 538 punti) e Caroline Kimutai (Kenya - Salomon Milimani Runners, 532 punti). "La finale della Golden Trail World Series porterà in Valle di Ledro atlete e atleti di livello internazionale, ma sarà anche un'occasione unica per chi ama la corsa in montagna di vivere l'emozione di gareggiare fianco a fianco con i grandi nomi del trail running - ha detto Silvio Rigatti, presidente di Garda Dolomiti Azienda per il turismo -. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo straordinario evento".