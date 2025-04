Nuoto, show Ceccon nei 100 farfalla: primato personale e pass iridato

Thomas Ceccon regala un altro show ai campionati australiani open, in svolgimento a Brisbane, e si impone nei 100 farfalla ritoccando il primato personale. Il 24enne di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato in Italia da Alberto Burlina al centro federale di Verona - nuota in 51"26 (prec. 51"38), con un passaggio al fulmicotone in 23"74, a sessantadue centesimi dal primato italiano (50"64) registrato da Piero Codia nel 2018 per l'oro agli europei di Glasgow. Il fuoriclasse veneto - tra l'altro campione olimpico, mondiali ed europeo dei 100 dorso di cui detiene il primato mondiale in 51"60 - si prende anche il quarto pass per i mondiali di Singapore: lunedì, infatti, aveva ottenuto la qualificazione nei 200 dorso, nuotando il record italiano in 1'55"71 e depennando l'1'56"29 era stato stabilito da Matteo Restivo l'8 agosto 2018 sempre a Glasgow per conquistare il bronzo continentale; e in precedenza aveva griffato il tempo limite iridato nei 100 dorso in 52"84 ai National Preparation Meet dove aveva coperto i 100 stile libero in 48"18 assicurandosi un posto nella staffetta veloce campione d'Europa, vice campione del mondo e bronzo olimpico.