Nuoto: Porto Flavia tappa italiana di World Aquatics

06 Ott 2026 - 14:50
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Dopo lo straordinario successo dell'edizione dello scorso luglio - che ha visto trionfare Aidan Heslop e Kaylea Arnett -, il grande spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze si appresta a far ritorno, per il terzo anno consecutivo, nella suggestiva cornice di Porto Flavia. World Aquatics - l'ente mondiale per le discipline acquatiche - ha infatti svelato il calendario della prossima High Diving World Cup, confermando l'appuntamento italiano per il 12 e 13 giugno 2027. Il celebre sito minerario e la costa di Iglesias torneranno così a essere protagonisti del panorama sportivo globale, preceduti solo dal debutto stagionale di Fort Lauderdale (USA), in programma il 10 e 11 aprile 2027. L'appuntamento di Porto Flavia si inserisce nella partnership pluriennale tra la federazione mondiale World Aquatics e Marmeeting, azienda italiana leader nell'organizzazione di eventi dedicati all'High Diving. La tappa sarda continua a distinguersi nel panorama mondiale per il suo format unico e spettacolare: gli atleti si sfideranno lanciandosi direttamente dalle storiche scogliere a picco sul Mediterraneo - da piattaforme poste a 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne -, trasformando il sito minerario e la costa di Iglesias in un'arena naturale senza eguali. A sottolineare il fascino della tappa italiana è anche il campione britannico Aidan Heslop, medaglia d'oro a Porto Flavia nel 2026: "La Coppa del Mondo è uno dei momenti clou della stagione. Avere di nuovo Fort Lauderdale e Porto Flavia in calendario ci regala due luoghi incredibili in cui gareggiare; non potrei pensare a due contesti migliori per mostrare la potenza dei tuffi dalle grandi altezze".

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