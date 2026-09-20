Nuoto, Pellegrini senza filtri: "Delusa da Montano, Rosolino e Ceccon. Sarò str...."

"La Divina" non ha esitato a fare i nomi dei personaggi che l'hanno amareggiata di più, indicando chiaramente Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Thomas Ceccon e puntando il dito contro l'ipocrisia del settore: "Apparentemente e di facciata sono tutti amici, poi ti voltano le spalle; posso anche sembrare str...a, ma almeno sarò sempre sincera, anche se è vero che non si può essere tutti amici in questo mondo".