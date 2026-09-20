Nuoto, Pellegrini senza filtri: "Delusa da Montano, Rosolino e Ceccon. Sarò str...."

L'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini si è lasciata andare a un duro sfogo sulle dinamiche del mondo dello sport durante la sua ospitata nel podcast "Non lo faccio x moda" condotto da Giulia Salemi.
L'ex nuotatrice, oggi 38enne, ha confessato quanto sia stato doloroso subire gli attacchi arrivati proprio dall'interno dell'ambiente natatorio, notando come per anni le stoccate siano giunte prevalentemente da colleghi uomini: "È più facile accettare le critiche che arrivano fuori dal mondo sportivo, mentre feriscono e deludono maggiormente quelle dei colleghi".
"La Divina" non ha esitato a fare i nomi dei personaggi che l'hanno amareggiata di più, indicando chiaramente Aldo Montano, Massimiliano Rosolino e Thomas Ceccon e puntando il dito contro l'ipocrisia del settore: "Apparentemente e di facciata sono tutti amici, poi ti voltano le spalle; posso anche sembrare str...a, ma almeno sarò sempre sincera, anche se è vero che non si può essere tutti amici in questo mondo".