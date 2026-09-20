Atletica, Crippa settimo nel mezza maratona dei Mondiali su strada a Copenaghen

Yeman Crippa ha chiuso al settimo posto con il tempo di 59'18 la mezza maratona dei Campionati Mondiali su strada, disputati a Copenaghen, al termine di una prova positiva che lo ha visto avvicinare il suo primato italiano di 59'01 realizzato a febbraio a Napoli, con il titolo conquistato dallo svedese Andrea Almgren grazie al nuovo record europeo di 58'06, e i due posti sul podio assegnati al keniano Nicholas Kipkorir secondo in 58'11, e all'ugandese Joshua Cheptegei terzo in 58'26.