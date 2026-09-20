Atletica, Crippa settimo nel mezza maratona dei Mondiali su strada a Copenaghen

Yeman Crippa ha chiuso al settimo posto con il tempo di 59'18 la mezza maratona dei Campionati Mondiali su strada, disputati a Copenaghen, al termine di una prova positiva che lo ha visto avvicinare il suo primato italiano di 59'01 realizzato a febbraio a Napoli, con il titolo conquistato dallo svedese Andrea Almgren grazie al nuovo record europeo di 58'06, e i due posti sul podio assegnati al keniano Nicholas Kipkorir secondo in 58'11, e all'ugandese Joshua Cheptegei terzo in 58'26.
Nella prova maschile sui 21,097 km gli altri due azzurri in competizione, Alberto Mondazzi e Badr Jaafari si sono piazzati rispettivamente 50esimo il primo con il tempo di 1h02'21, e 95esimo il secondo in 1h05'35.
La fenomenale keniana Agnes Ngetich ha dominato la mezza maratona femminile grazie al crono di 1h05'15, che le è valso anche il record del mondo in gare riservate solo alle donne, con la migliore delle italiane Elvanie Nimbona classificatasi in 21esima posizione con il tempo di 1h09'14, mentre la primatista italiana sulla distanza, Sofiia Yaremchuk, è stata 74esima in 1h14'31.