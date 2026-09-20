Atletica: Agnes Ngetich donna dei record, firma anche quello sulla mezza maratona

Agnes Jebet Ngetich vince la mezza maratona ai Mondiali di corsa su strada, a Copenaghen, e realizza il nuovo record del mondo di mezza maratona per sole donne in 1h05:15, abbassandolo di un secondo. L'atleta keniana detiene anche quello dei 10 chilometri su strada (gara mista) con il tempo di 28'46" e quello nei 10 chilometri su strada in una competizione esclusivamente femminile. Nella mezza maratona maschile, a Copenaghen, la vittoria va allo svedese Andreas Almgren che realizza il nuovo record europeo in 58:26. Buon settimo posto per l'italiano Yeman Crippa che ha corso in 59:18.