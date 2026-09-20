Basket in carrozzina, storico argento ai Mondiali per l'Italia

L'Italia conquista la sua prima storica medaglia mondiale nel basket in carrozzina, uscendo con un argento dalla finale di Ottawa. Il successo dell'Australia nell'ultimo atto non è mai in discussione sin dalle prime battute, con i 'Rollers' che scavano il solco progressivamente fino al punteggio conclusivo di 81-57. Per gli azzurri di coach Castellucci è il primo ko di un torneo memorabile, in cui hanno battuto nel girone gli Stati Uniti campioni uscenti e in semifinale la Gran Bretagna, nazionale leader del movimento negli ultimi anni.