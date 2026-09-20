Basket in carrozzina, storico argento ai Mondiali per l'Italia

20 Set 2026 - 08:45
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L'Italia conquista la sua prima storica medaglia mondiale nel basket in carrozzina, uscendo con un argento dalla finale di Ottawa. Il successo dell'Australia nell'ultimo atto non è mai in discussione sin dalle prime battute, con i 'Rollers' che scavano il solco progressivamente fino al punteggio conclusivo di 81-57. Per gli azzurri di coach Castellucci è il primo ko di un torneo memorabile, in cui hanno battuto nel girone gli Stati Uniti campioni uscenti e in semifinale la Gran Bretagna, nazionale leader del movimento negli ultimi anni.

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