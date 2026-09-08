Nuoto paralimpico: Europei, cinque ori, tre argenti e due bronzi per Italia

08 Set 2026 - 23:57
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Un'altra giornata da incorniciare per la Nazionale Italiana di nuoto paralimpico ai Campionati Europei in pieno svolgimento a Kocaeli in Turchia. Il Day 2 si chiude con un bottino di cinque medaglie d'oro, tre d'argento e due bronzi, al termine di una giornata davvero incredibile. Ad alzare il sipario ed aprire il pomeriggio italiano è stato Francesco Bettella (GS FF.OO/Vitae Sport Education), conquistando una preziosa medaglia d'argento nei 100 dorso S1 con il tempo di 2'47"76. Poi è arrivato il primo squillo d'oro della giornata firmato da Angela Procida(GSPD/Watersport Napoli Lions) che nei 100 dorso S2 ha dominato la finale fermando il cronometro a 2'29"89. Momento di grande emozione nei 400 stile libero S7, dove l'Italia ha firmato una splendida doppietta: Federico Bicelli (GS Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana No Frontiere) si è laureato campione europeo in 4'39"87, mentre Riccardo Magrassi (Briantea '84) ha conquistato la medaglia d'argento grazie al crono di 4'50"07. Una finale vissuta tutta in azzurro, con due atleti italiani sul podio della stessa finale. Nei 100 stile libero S6 è arrivato un altro doppio successo italiano. Il pluricampione paralimpico Antonio Fantin (GS FF.OO/C.C. Aniene) ha conquistato l'oro in 1'03"78, mentre Luca Da Prato (Gorizia Nuoto), nella stessa finale, ha chiuso al settimo posto in 1'07"42. Nella finale, ma al femminile, ancora una festa tricolore con l'incredibile Giulia Terzi (GS FF.OO/Polha Varese), campionessa europea in 1'11"60, ed Emma Lancini (Coopernuoto), esordiente a questo Europeo, con il quarto posto chiuso in 1'18"28.

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