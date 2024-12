Nuoto, Paltrinieri: "Portabandiera a Los Angeles 2028 una spinta per continuare"

"Essere portabandiera a Los Angeles sarebbe uno stimolo in più per continuare? Sì, sarebbe stupendo. Comunque il mio unico obiettivo sono le Olimpiadi 2028. Devo vedere come e cosa fare, forse dovrò correggere in corso d'opera. Di certo voglio vivere questi anni provando un'altra forma di me, avvicinandomi in un modo ancora una volta diverso al nuoto. Non ho progetti a breve termine, a parte i Mondiali a Singapore l'estate prossima. Intanto penso alla salute e alla forma, ho ricominciato ad allenarmi solo da qualche settimana, ma con calma, solo la mattina, al pomeriggio riposo e fisioterapia. Per durare quattro anni devo trovare qualcosa che mi diverta e per cui abbia davvero desiderio di lottare". Così Gregorio Paltrinieri in una intervista rilasciata a 'Repubblica'.