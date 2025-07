Nuoto: mondiali sincro, Piccoli sesta nel free

Avvolta nel suo costume oro e bordeaux, che ne esalta eleganza e raffinatezza, Enrica Piccoli nuota l'ultima routine da singolista alta e leggera. Migliora tanto rispetto al preliminare di due giorni fa e alza un po' l'asticella delle difficoltà. E' sesta, come domenica scorsa, ma con sette punti in più: 232.6551 contro i 225.7725. La musica di Andrea Chenier interpretata da Maria Callas (La mamma morta) l'accompagna nei movimenti in totale sincronia. E' un viaggio emozionale che parte dalla disperazione e si eleva verso la speranza. E lei, 26 anni di Castelfranco Veneto, allenata da Federica De Bortoli per Fiamme Oro e Montebelluna e da Linda Cerruti in nazionale e laureanda in Scienze dell'amministrazione - ci conduce in una trasformazione profonda e intensa, dove la fragilità si fa forza. Il suo total degree of difficulty è 54.6000 e 129.9551 per gli elementi e 102.7000 per l'impressione artistica. "E' finito il mio mondiale da singolista e sono soddisfatta. Anche oggi ho portato piccole modifiche che sapevo fossero alla mia portata e quello su cui puntavo maggiormente era godermi l'esercizio in acqua, sensazioni fisiche permettendo, e devo dire che nella prima parte ci sono riuscita. Nella seconda, invece, ho faticato un po' di più". Ispirata anche dalla voce della Callas. "E' musica che mi riempie sempre - continua Enrica - Ogni volta che la sento, anche in piscina durante l'allenamento, mi affascina particolarmente. Mi è piaciuto molto quest'anno fare questo singolo". Il suo mondiale da doppista, invece, continua e mercoledì 23 e giovedì 24 luglio scende in acqua insieme a Lucrezia Ruggiero per il duet free, "Ipnosi", coreografato da Simona Ricotta. E' il loro cavallo di battaglia. La routine con la quale il 4 giugno a Funchal nella penultima giornata dei campionati europei si sono incoronate campionesse d'Europa vincendo la finale con 250.6680 punti e battendo le spagnole Lilou Lluis Valette e Iris Tio Casas, seconde con 2.3358 di ritardo. "E' un esercizio che agli europei è piaciuto molto e con cui abbiamo vinto l'oro e quindi siamo fiduciose".