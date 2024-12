Nuoto: Mondiali, la staffetta mixed 4x50 sl vola in finale

Vola la staffetta 4x50 stile libero mixed dell'Italia nella quarta giornata dei Mondiali di nuovo in vasca corta a Budapest. Con il tempo di 1'29"46 la nazionale azzurra si qualifica al primo posto per la finale in programma questo pomeriggio. Gli atleti italiani hanno superato i russi sotto bandiera neutrale (1'29"94) e gli Stati Uniti (1'31"09). Apre Leonardo Deplano solido in 21"08, prosegue Lorenzo Zazzeri in 21"25, poi l'evergreen Silvia Di Pietro sempre performante in 23"71 e la reginetta Sara Curtis, che avrà anche la finale dei 50 dorso, chiude sprintando in 23"42. Nuota veloce anche la staffetta 4x200 stile libero maschile (6'53"89) che con il terzo tempo torna in finale a due anni dal bronzo di Melbourne. Filippo Megli (1'42"95), Manuel Frigo (1'42"86), Davide Dalla Costa (1'43"89) e Alessandro Ragaini (1'43"19) centrano la qualificazione. In finale dovrebbero entrare Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio. Si torna in vasca nel pomeriggio. Attesa anche per Simona Quadarella che alle 19:07 scende in acqua per i 1500 stile libero. La campionessa italiana lo scorso novembre a Riccione ha nuotato il miglior tempo dell'anno (15'33"40). Nei 100 farfalla qualificazione in semifinale per Simone Stefanì, nono in 49"81, e Michele Busa (50"15 ). L'americana Grechthen Walsh, dopo i 50, si prende anche il primato mondiale (il quarto) dei 100 farfalla in 53"24, polverizzando il precedente della canadese Margaret MacNeil.