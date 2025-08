Nuoto, Mondiali: Chiara Pellacani bronzo nel trampolino da 3 metri

"Sono molto emozionata, ci tenevo tantissimo, dopo Parigi ho lavorato moltissimo per questa gara e quindi questa medaglia ha un valore enorme per me. Non ci si fa l'abitudine a salire sul podio, vedere la bandiera italiana insieme alle cinesi è un'emozione indescrivibile. Lascio il Mondiale con tre medaglie, era il mio obbiettivo, mi sono preparata per questo. So qual è il lavoro da fare in vista delle Olimpiadi, alla fine i risultati arrivano quindi continuerò a lavorare fino al 2028. Ribadisco che ci sono tantissime persone che hanno reso possibile queste medaglie, ringrazio le Fiamme Gialle, il mio allenatore e la mia famiglia", ha detto Chiara dopo la premiazione.