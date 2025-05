Nuoto, Europei acque libere: Taddeucci argento nella 10 km donne

Ginevra Taddeucci ha conquistato la medaglia d'argento nella 10 chilometri femminili, gara d'apertura dei campionati europei di nuoto in acque libere. A Stari Grad (Croazia), la 27enne fiorentina - bronzo olimpico a Parigi e due volte medagliata a Belgrado 2024 - ha chiuso in 1h57'30"35, a meno di tre secondi dalla vincitrice, l'ungherese Viktoria Mihalyvari, Il bronzo è andato alla tedesca Lea Boy. Settimo posto per l'altra azzurra in gara, Linda Caponi. "È stata una gara molto complicata per l'acqua molto fredda, a 19 gradi - ha commentato Taddeucci -. Sono stati sei giri molto impegnati: all'ultimo giro ci siamo staccate io e l'ungherese Mihalyvari. Sapevo che avrebbe tirato da dietro nell'ultimo giro e quindi mi è andata bene".