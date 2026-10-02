Basket, Rossi (Trento): "Non ci faremo spaccare da forza di Treviso"

02 Ott 2026 - 08:26
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"Sicuramente è un match atteso. C'è tanta curiosità e tanta emozione da parte nostra per l'esordio in casa. Dobbiamo approcciare la partita con grande energia e con grande desiderio cercando di mettere il nostro pubblico in partita fin da subito per aiutarci nel corso dei 40 minuti. Sarà una partita complicata contro una squadra che è in grande condizione e che parte dal finale della scorsa stagione. È quindi una squadra in salute e in fiducia, con molto talento offensivo e giocatori in grado di spaccare la partita, come Russell, Macura e Cappelletti. Hanno inoltre gerarchie chiare e ogni giocatore riesce a esprimersi con una funzione ben definita. Una solida partita difensiva sarà la base per provare a vincere". Lo ha dichiarato Alessandro Rossi, coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match interno di domani contro Nutribullet Treviso. Palla a due alle 20. "Nelle prime due partite penso che abbiamo fatto vedere buone cose - ha aggiunto -. Dobbiamo però cercare di alzare ancora di più il nostro standard ed evitare di avere troppe fasi alterne. Penso sia normale in questo momento, considerando il roster che abbiamo e il background dei giocatori, ma è sicuramente un aspetto sul quale dobbiamo migliorare. Sono contento che siano state due partite nelle quali abbiamo avuto, almeno in parte, il controllo della situazione, ma dobbiamo essere più solidi per evitare di rischiare di perderle. Dobbiamo sapere che certi momenti di difficoltà possono costarci delle partite: nelle prime due non è stato così, ma dobbiamo continuare a crescere".

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