Sara Curtis si migliora ancora agli Assoluti di nuoto in corso a Riccione. All'indomani del record italiano sui 100 metri stile libero (strappato a Federica Pellegrini) la 18enne piemontese ha stabilito il nuovo primato italiano anche nella finale dei 50 stile libero, nuotati in 24"43, migliorandosi ancora rispetto al record fatto segnare in mattinata in 24"52.