Nuoto, Ceccon vola in Australia: miglior crono stagionale nei 100 sl

Thomas Ceccon scatenato in Australia. L'azzurro campione olimpico nei 100 dorso a Parigi ha brillato al National Prep Meet 2025 di Brisbane, Queensland, Australia, dove si è trasferito da questo inverno per trovare nuovi stimoli e metodi di lavoro. Ebbene Ceccon ha sfornato una prestazione da capogiro nei 100 metri stile libero fermando il cronometro sul 48"17, miglior crono stagionale al mondo e settima prestazione più rapida della sua carriera. Il campione olimpico ha aperto in 23"06 la vasca di andata e chiuso in 25"11 quella di ritorno per arrivare al muro con oltre mezzo secondo di vantaggio sul diciannovenne Flynn Southam. Il 24enne veneto il giorno prima era sceso in vasca anche nella sua gara, i 100 dorso, vincendo facilmente con il tempo di 52"84 secondo miglior crono al mondo in questo inizio di stagione dietro soltanto al 52"71 del britannico Oliver Morgan.