Nuoto: Ceccon secondo nei 100 dorso a Westmont

Thomas Ceccon è secondo nei 100 dorso nell'ultima giornata della seconda tappa della World Cup a Westmont. Ceccon ha ottenuto la seconda posizione a un centesimo dal personale e a cinque decimi dal record italiano di Simone Mora del 2024. Gara di alto profilo quella del campione azzurro e 24enne di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al centro federale di Verona da Alberto Burlina - che nuota in 49"60. Vince, come da pronostici, l'ungherese e leader di Coppa Hubert Kos in 48"78.