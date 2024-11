NUOTO, CECCON: "L'OBIETTIVO È L'ESTERO, CHE SIA AUSTRALIA O USA"

"Progetto estero? Non è ancora sicuro niente, perché lì ci sono delle nuove regole, non è semplicissimo. Da una vita voglio fare un periodo fuori dall'Italia, che sia in Australia o negli Stati Uniti. Il dove non è importante, l'importante è andare un po' fuori. L'obiettivo è andare da gennaio per fare la preparazione per i Mondiali". Sono queste le parole di Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso a Parigi 2024, a margine dei 70 anni delle Fiamme Oro, sulla possibilità di andare ad allenarsi fuori dall'Italia. Poi, ricordando la medaglia vinta alle Olimpiadi sottolinea come "poco tempo fa sono andato in banca" dove "ho anche la medaglia: sono rimasto venti minuti a guardare quello che avevo fatto. Ho fatto un percorso, ci ho messo tantissimo impegno, tanti sacrifici per poter raggiungere quell'obiettivo ma in questo momento è una cosa passata. Adesso ovviamente si riparte da zero". Infine una considerazione sul nuoto con Ceccon che ammette come "siamo veramente fortissimi, con i ragazzi della staffetta ci conosciamo bene. Il livello non solo del nostro sport, ma anche degli altri, è molto alto", conclude.