Nuoto, categoria Cadetti: il lucano Telesca campione d'Italia

Basilicata in festa per Matteo Telesca, originario di Filiano (Potenza), che a Chianciano Terme si è laureato campione d'Italia nella gara dei 200 rana della categoria Cadetti. Il giovane atleta, tesserato con l'Invicta Nuoto Potenza e allenato da Vincenzo Ostuni, ha vinto la medaglia d'oro grazie al tempo di 2.14:63. La vittoria è stata commentata con grande felicità anche dal presidente della Regione, Vito Bardi: "Congratulazioni a Matteo Telesca, giovane promessa del nuoto e orgoglio lucano!", ha scritto il governatore lucano. Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha invece messo in evidenza che si tratta di "un risultato straordinario che riempie di orgoglio la nostra città e la Basilicata". "Grandi notizie giungono dalla piscina olimpionica di Chianciano Terme ", ha sottolineato il Comitato regionale della Basilicata della Federazione italiana nuoto (Fin) e in molti sui social hanno ricordato proprio la necessità di realizzare al più presto una piscina olimpionica nel capoluogo lucano. "Un grande successo dell'intero movimento che - ha scritto sui social il Comitato regionale del Coni - non può che meritare nel capoluogo di regione una struttura di livello olimpionico e magari un centro federale". E il tecnico Ostuni ha scritto che "si dice spesso in questi casi: 'Se è un sogno non svegliatemi', ma questa volta non è proprio così. Ciò che è successo è realtà, un successo costruito negli anni con una quotidianità fatta di lavoro, perseveranza, umiltà e 'ossessione', con l'instancabile volontà di chi vuol dimostrare che anche la tanto bistrattata periferia può e sa produrre eccellenze in grado di primeggiare al cospetto di realtà più consolidate della nostra".