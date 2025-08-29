Motociclismo, l'Italia vince la 6 Giorni di enduro a Bergamo

Le vittorie rimangono nella storia non solo per il risultato in sé, ma per le emozioni che sanno regalare, che restano nel cuore di chi li vive da pilota protagonista e chi da spettatore. Oggi al crossodromo di Covo – sede dell’ultima prova della 6Days di Bergamo - i piloti azzurri e il pubblico italiano hanno creato un’atmosfera unica, sintesi perfetta della passione che si è respirata nelle Valli Bergamasche nei precedenti cinque giorni della competizione. Il culmine della giornata si è vissuto con le manche di Trofeo, in cui l’Italia ha condotto una gara priva di sbavature. Samuele Bernardini, Morgan Lesiardo e Andrea Verona si sono piazzati rispettivamente sesto, settimo e ottavo di giornata mentre Manolo Morettini, rimasto coinvolto in un contatto in partenza, ha recuperato poi numerose posizioni nella manche di cross. La Maglia Azzurra ha chiuso da vincitrice la Sei Giorni di enduro in 11h42'48'' lasciando la Svezia a 8'53'' e la Francia, terza, a 11'42''. Nel Trofeo Junior gli Under 23 dovevano difendere i 59’’ di vantaggio accumulati sulla Francia. Una situazione delicata, gestita però senza esitazione dai ragazzi italiani. Molto veloci i tre giovani azzurri. Kevin Cristino ha ottenuto il nono tempo di giornata, Alberto Elgari l’undicesimo e Manuel Verzeroli il diciottesimo. 8h57’53’’ il crono della Maglia Azzurra Under 23 in questa Sei Giorni. 1’30’’ meglio della Francia e 3’22’’ più veloce dell’Australia. Dopo i festeggiamenti a bordo pista al termine delle manche di cross, la cerimonia di premiazione è stata una grandiosa festa colorata di azzurro, che ha ricordato quanto già accaduto a Rivanazzano nel 2021. Un podio con l’Italia assoluta protagonista, una vera e propria esaltazione dello spirito dell’Enduro grazie a migliaia di tifosi capaci di esprimere gioia ed entusiasmo unici.