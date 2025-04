Nuoto: Assoluti, Franceschi e Gastaldi pass mondiale nei 200 misti

Ancora spettacolo garantito allo Stadio del Nuoto di Riccione dalle finali della terza giornata degli Assoluti Unipol. Sara Franceschi si impone nei 200 misti e trova in Anita Gastaldi seconda la concorrenza che non t'aspetti: entrambe si danno battaglia, per una densità mai vista, e scendono sotto al limite iridato (2'11"1) per un doppio pass sensazionale. La 26enne livornese e bronzo continentale a Roma 2022 - tesserata per Fiamme Gialle e Livorno Aquatics, seguita dal papà Stefano - nuota in 2'10"95 (frazioni 28"79, 33"36, 36"96, 31"57), lontana dal suo record italiano di 2'09"30 siglato al Settecolli nel 2023, ma due centesimi più veloce rispetto alla 22enne cuneese di Brà - tesserata per Carabinieri e V02 Nuoto Torino e allieva di Fabrizio Clary - che in 2'10"97, abbassa di cinquantasei centesimi il primato personale e sale al terzo posto tra le performer italiane, diventando anche la terza italiana a scendere sotto ai 2'11. Apertura con il mezzofondo e la vittoria di Davide Marchello negli 800 stile libero ma con un passo ancora lontano dal limite iridato (7'44"0). Il 24enne di Messina - allenato al centro federale di Ostia da Fabrizio Antonelli - chiude con il primato personale in 7'53"32 (precedente 7'54"36), con un ultimo cinquanta da velocista in 28"67 che soprende Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene) secondo in 7'53"39, che paga una condizione non ottimale a causa di qualche problemino alla spalla che lo attanaglia da inizio anno. Terzo un ritrovato Gabriele Detti (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 7'54"64.