Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto: argento mondiale Guidi premiato dal Comune di Cagliari

27 Ott 2025 - 16:31

Il nuotatore cagliaritano Marcello Guidi, cresciuto nella Rari Nantes, argento mondiale nella staffetta azzurra di nuoto 4x1,5 chilometri di Singapore. Per questo è stato premiato dal presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, e dall'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, nel corso di una breve cerimonia. Un'impresa storica. Nella terza frazione, Guidi ha ricevuto il testimone con 1 minuto e 26 secondi di svantaggio dalla Germania, riuscendo però a recuperare terreno fino a portarsi a ridosso dei vincitori. Sul podio con lui Gregorio Paltrinieri, Barbara Pozzobon e Ginevra Taddeucci. "Marcello - hanno detto Benucci e Macciotta - è un esempio per tanti giovani: dedizione, sacrificio e passione possono portare lontano. Cagliari è fiera di lui, di tutto ciò che rappresenta per lo sport locale e non solo locale". Durante la cerimonia ospitata in casa Rari Nantes, Guidi ha voluto rivolgere un pensiero ai più giovani atleti che si avvicinano al mondo dello sport: "Il nuoto è divertimento, ma anche tanti sacrifici per allenarsi ed esprimere il proprio potenziale. Credete sempre in voi stessi e non smettete mai di inseguire i vostri sogni", ha detto. 

Ultimi video

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:01
Milano-Cortina, Saldini:"La pista di bob è costata 42 milioni in meno
16:41
Guglielminotti premiato agli MSA Awards 2025 per l’“Innovazione Sportiva”
16:31
Nuoto: argento mondiale Guidi premiato dal Comune di Cagliari
15:28
Tennis: ranking Wta, Paolini scende all'8° posto, guida sempre Sabalenka
14:07
Tennis: Atp Parigi, Cobolli supera Machac all'esordio