Nuoto, 20 anni di attività per la "Hidro Sport" di Campobasso

Venti anni di attività condivisi sul palco insieme a tecnici, atleti e famiglie. Un traguardo importante per la società di nuoto 'Hidro Sport' di Campobasso che ha celebrato questo evento nel corso del 'Galà delle stelle del nuoto', promosso dalla Fin Molise, che si è tenuto nei giorni scorsi all'auditorium della ex Gil di Campobasso. Un momento di festa e riconoscimenti che ha ribadito il valore del movimento natatorio regionale e premiato il lavoro quotidiano svolto da chi coltiva ogni giorno il talento sportivo e i valori educativi del nuoto. Dai primi allenamenti tra mille difficoltà, alla gestione di impianti in tutta la regione, a Campobasso, Frosolone, Agnone, San Giuliano di Puglia e Termoli, fino ai successi sui palcoscenici italiani e internazionali, sono le tappe che hanno segnato la storia della società giallo-blu fatta di passione, sacrificio e crescita costante. Ospiti della serata, Ginevra Taddeucci, fresca vincitrice della Coppa del mondo di fondo e di 4 medaglie d'argento ai mondiali di Singapore, e Cesare Butini, tecnico della nazionale italiana, che ha portato la propria esperienza al servizio del movimento locale.