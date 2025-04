Nibali a Expo Osaka: "Giro d'Italia per esportare Made in Italy"

"Credo che il Giro d'Italia sia un modo per esportare il nostro Made in Italy, non a caso nei prossimi giorni sarò anche in Albania proprio per raccontare cos'è la bike economy e tutto quello che è connesso trasversalmente con il nostro sport. È un veicolo pubblicitario enorme che, oltre a raccontare storie di grandi fatiche sulle nostre Dolomiti, le nostre montagne, sono anche quelle di grandi aziende che sono cresciute anche grazie al Giro". Lo ha sottolineato il campione del ciclismo italiano Vincenzo Nibali in occasione dell'evento 'Il Giro d'Italia per il Made in Italy nel mondo' al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, con la partecipazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Ho avuto modo di partecipare a tantissimi Giri d'Italia, chiaramente ne ho vinti due, però quando c'è stata una grande partenza dall'estero, come ad esempio quella in Olanda, c'è stato sempre un grande pubblico che ci ha accolto e che poi è ritornato nel nostro territorio per visitarlo, perché è una cartolina un biglietto da visita grande e importante", ha sottolineato.