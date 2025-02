NFL: Trump al Super Bowl, New Orleans blindata

Più di 700 agenti schierati per il Super Bowl. In attesa di Donald Trump, il primo presidente in carica della storia a partecipare all'evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti, le misure di sicurezza sono imponenti a New Orleans, dove si terrà la partita fra gli Eagles di Philadelphia e i Chiefs di Kansas City. Trump ha scritto ripetutamente sui social della sua partecipazione al Super Bowl senza però rivelare per chi farà il tifo. Il presidente e la Nfl hanno lunga storia: in passato Trump era il proprietario della ora defunta Usfl, la lega che cercò di sfidare la Nfl e presentò un'offerta per acquistare i Bills di Buffalo. Nel suo primo mandato criticato duramente i giocatori della Nfl che si inginocchiavano durante l'inno nazionale in protesta con l'eccessivo uso della forza da parte della polizia. E più di recente ha criticato il cambio delle regole per minimizzare il rischio di infortuni. Negli ultimi mesi Trump si è scagliato anche contro una delle star che sarà presenti sugli spalti, Taylor Swift. La cantante è finta nel mirino di Trump per aver sostenuto Kamala Harris.