Nfl: problemi renali, morto ex star dei Jets Nick Mangold

I New York Jets della Nfl hanno annunciato la morte dell'ex centro Nick Mangold, all'età di 41 anni. Mangold è morto sabato sera per complicazioni legate a una malattia renale, meno di due settimane dopo aver rivelato sui social media di aver bisogno di un trapianto di rene e di essere alla ricerca di un donatore. A Mangold, a cui era stata diagnosticata una malformazione genetica nel 2006, era stato diagnosticato un difetto genetico e che era in dialisi. Il proprietario dei Jets, Woody Johnson, lo ha descritto come un giocatore leggendario e un amato compagno di squadra. Mangold, sette volte convocato per il Pro Bowl, è stato consacrato nel ring of honor dei Jets nel 2022. Lascia la moglie e quattro figli.