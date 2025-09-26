Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nel Porto di Manfredonia il Motosurf World Championship

26 Set 2025 - 11:35

Il Porto Turistico di Manfredonia (Foggia) accoglie la quarta edizione del Motosurf World Championship, evento sportivo internazionale, in programma dal 3 al 5 ottobre prossimi. Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, il Motosurf World Championship 2025 si sposta presso la Marina del Gargano, punto di riferimento per gli appassionati di sport acquatici. La tappa italiana sarà una delle sei del Campionato Mondiale di Motosurf che ha già toccato gli Emirati Arabi Uniti (Fujairah, 11-13 aprile), la Turchia (Cesme, 20-22 giugno) e gli Stati Uniti (Sebring, 5-7 settembre). Dopo Manfredonia il circuito proseguirà in Croazia (Zadar, 10-12 ottobre) e in Cina (Macao, 21-23 novembre). "Il 2025 rappresenta una tappa storica - dicono gli organizzatori. La disciplina del Motosurf ha fatto il suo esordio ufficiale ai World Games, svoltisi dal 21 al 23 febbraio scorso negli Emirati Arabi Uniti. Questo importante riconoscimento sottolinea la crescita e il prestigio raggiunti da questa giovane disciplina, pronta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio di sportivi e appassionati". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Mondiali di canottaggio, l'Italia è oro nel quattro di coppia maschile con dedica emozionante

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:35
Nel Porto di Manfredonia il Motosurf World Championship
10:43
Mondiali canottaggio: Perini quarto nel singolo pararowing
10:20
A Cervia i campionati italiani Triathlon Sprint, 3.000 in gara
09:00
Tennis, a Pechino avanza Cobolli, Rublev battuto
23:05
Golf, da domani la Ryder a New York: si parte con i Foursome