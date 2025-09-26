Nel Porto di Manfredonia il Motosurf World Championship

Il Porto Turistico di Manfredonia (Foggia) accoglie la quarta edizione del Motosurf World Championship, evento sportivo internazionale, in programma dal 3 al 5 ottobre prossimi. Dopo tre edizioni ospitate a Rodi Garganico, il Motosurf World Championship 2025 si sposta presso la Marina del Gargano, punto di riferimento per gli appassionati di sport acquatici. La tappa italiana sarà una delle sei del Campionato Mondiale di Motosurf che ha già toccato gli Emirati Arabi Uniti (Fujairah, 11-13 aprile), la Turchia (Cesme, 20-22 giugno) e gli Stati Uniti (Sebring, 5-7 settembre). Dopo Manfredonia il circuito proseguirà in Croazia (Zadar, 10-12 ottobre) e in Cina (Macao, 21-23 novembre). "Il 2025 rappresenta una tappa storica - dicono gli organizzatori. La disciplina del Motosurf ha fatto il suo esordio ufficiale ai World Games, svoltisi dal 21 al 23 febbraio scorso negli Emirati Arabi Uniti. Questo importante riconoscimento sottolinea la crescita e il prestigio raggiunti da questa giovane disciplina, pronta a coinvolgere un pubblico sempre più ampio di sportivi e appassionati".