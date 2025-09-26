Logo SportMediaset
Milano-Cortina annuncia i primi tedofori, c'è Achille Lauro

26 Set 2025 - 12:41
© Getty Images

© Getty Images

Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia e, ancora, Andrea e Franco Antonello, Dario Pivirotto e Lucia Tellone. Sono i primi tedofori dei Giochi invernali annunciati dalla Fondazione Milano Cortina 2026 a due mesi esatti dall'accensione della Fiamma Olimpica. Fanno parte dei 10.001 tetofori protagonisti del Grande Viaggio che il 6 dicembre partirà da Roma per attraversare l'Italia e arrivare, dopo un percorso straordinario lungo due mesi, allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura del 6 febbraio 2026.

Lauro, tra le personalità più interessanti della scena musicale italiana, Pennetta, icona del tennis italiano e Bagnaia, due volte campione del mondo di MotoGP, sono "tre straordinari talenti - sottolinea Fondazione Milano Cortina - che rappresentano al meglio l'anima contemporanea e innovativa dello Spirito Italiano dei prossimi Giochi Invernali, e di tre storie dal forte impatto sociale e ispirazionale che incarnano i valori della Fiamma Olimpica, simbolo di unità e pace". 

Andrea e Franco Antonello sono invece "testimoni di resilienza e amore". Andrea, giovane con autismo, e suo padre Franco hanno scelto di trasformare la sfida della disabilità in un viaggio straordinario, portando un messaggio universale di speranza e inclusione. Con loro, Dario Pivirotto, 90 anni il prossimo anno, ha già portato la Fiamma Olimpica nel corso dei Giochi di Cortina 1956 e Torino 2006. Lucia Tellone, infine, è la chef abruzzese che ha ridato vita al forno comunitario del suo paese, rimasto spento per 35 anni.

Commenti (0)

Disclaimer
