Nel Lago di Garda SWIMTHEISLAND Sirmione celebra l’estate all’insegna del nuoto in acque libere

Grinta da vendere per i giovani di KID’STHEISLAND, il futuro di questo sport, che hanno aperto la manifestazione dimostrando tutto il loro desiderio di mettersi in gioco nei 100m (6-7 anni), 200m (8-9 anni) e 400m (10-12 anni). A seguire, i nuotatori che hanno voluto condividere le emozioni della giornata hanno unito le forze nel Family/Team Event e nella MWM Relay: i Tre-Mendi (Bergna, Delfraro, Tosato) hanno chiuso insieme gli 800m in 12'39"41, mentre la staffetta, con tre frazioni da 800m, è stata vinta dalle Trote del Chisone (Frentisor, Jahier, Fenoglio) in 37'39"33. Nell'individuale Short Swim (1.800m) gli sprinter più veloci sono stati Carlotta Bonacina (24'39"07) e Francesco Arfini (Chiari Swim Team, 23'39"54), seguiti al secondo posto da Elisabetta Rossi (24'39"37) e Marco Della Portella (24'39"02), per concludere con Sheila Canevese (24'39"54) e Nicholas Mazzoleni (Nord Est H20, 24'39"05). La festa si è poi spostata per la Sunset Swim (1.500m) sulla spiaggia Giamaica, un vero e proprio gioiello in punta alla penisola di Sirmione, recentemente insignita della Bandiera Blu, prestigioso riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education. In 200 hanno preso parte alla nuotata collettiva, non competitiva, all’ora del tramonto, lambendo le meravigliose Grotte di Catullo, resti di un’antica villa romana, fino all’arrivo nel centro storico, dove è scattato il tradizionale Pirlo Party.