Nba: Wmbanyama pronto al rientro dopo 12 partite fuori

11 Dic 2025 - 11:27

Victor Wembanyama è "molto vicino" al ritorno in campo dopo uno stop che lo ha tenuto fuori da 12 partite dei San Antonio Spurs. Lo ha assicurato il suo allenatore, Mitch Johnson, prima della vittoria sui Los Angeles Lakers (132-119) che ha qualificato gli Spurs alla semifinale della Nba Cup. L'asso francese e' fermo da metà novembre per un infortunio al polpaccio sinistro, il ventunenne francese ha già saltato 12 partite. Ma ora "sta bene, è molto, molto vicino al ritorno. Ora dobbiamo vedere come si sente, come risponde agli allenamenti. Quando hai saltato diverse partite, non torni così facilmente". Il rientro potrebbe avvenire sabato, contro gli Oklahoma City Thunder.

