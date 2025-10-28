Logo SportMediaset

Nba: Spurs e Thunder ancora imbattuti, Reaves non basta ai Lakers

28 Ott 2025 - 11:00
San Antonio e Oklahoma City continuano a rimanere imbattute, vincendo la quarta partita su quattro in questo inizio di stagione grazie ai successi su Toronto e Dallas. Un Austin Reaves da 41 punti non basta ai Lakers per evitare il ko interno con Portland, mentre i 51 di Lauri Markkanen (massimo in carriera) trascinano i Jazz al successo su Phoenix dopo un supplementare.

Prima vittoria per Boston e Houston, perdono ancora Atlanta e Orlando. Strepitoso Jamal Murray (43 punti) nel successo di Denver su Minnesota, terzo successo su quattro per Golden State. Di seguito tutti i risultati della notte NBA: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 95-116; Philadelphia 76Ers-Orlando Magic 136-124; Chicago Bulls-Atlanta Hawks 128-123; Houston Rockets-Brooklyn Nets 137-109; New Orleans Pelicans-Boston Celtics 90-122; San Antonio Spurs-Toronto Raptors 121-103; Dallas Mavericks-Okc Thunder 94-101; Utah Jazz-Phoenix Suns 138-134 OT; Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 114-127; Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 131-118; Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 108-122.

