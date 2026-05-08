Nba Playoff, Thunder e Pistons volano sul 2-0

08 Mag 2026 - 08:40

Oklahoma e Detroit difendono il fattore campo e si portano sul 2-0 nelle rispettive serie playoff contro Lakers e Cavaliers. I Thunder superano 125-107 Los Angeles nonostante i problemi di falli di Shai Gilgeous-Alexander. Decisivo Chet Holmgren con 22 punti, 9 rimbalzi e 2 stoppate, ben supportato dai 20 di Ajay Mitchell e dai 18 dalla panchina di Jared McCain. OKC cambia marcia nel terzo quarto con un parziale di 32-15 senza il suo leader in campo e resta imbattuta nei playoff. Ai Lakers non bastano i 31 punti di Austin Reaves e i 23 di LeBron James per evitare il doppio svantaggio nella serie. Vittoria interna anche per Detroit, che batte Cleveland 107-97 conquistando la quinta vittoria consecutiva nei playoff. Cade Cunningham trascina i Pistons con 25 punti e 10 assist, affiancato dai 21 di Tobias Harris e dai 17 di Duncan Robinson. Dopo aver subito il ritorno dei Cavs nel quarto periodo, Detroit piazza il break decisivo di 10-2 difendendo ancora il fattore campo. A Cleveland non bastano i 31 punti di Donovan Mitchell e i 22 di Jarrett Allen. Decisamente negativa la prova di James Harden, che chiude con 10 punti, 3/13 al tiro, 0/4 da tre e quattro palle perse. I Cavaliers tirano con il 22% dall'arco e ora sono costretti a reagire davanti al proprio pubblico.

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