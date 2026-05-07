Tennis, Ofner sfida Sinner: "Difficile, ma devo pensare di poterlo battere"

07 Mag 2026 - 22:02

"Credo che sarà una sfida veramente difficile, ha perso solamente due match quest'anno. Cercherò di giocare il mio tennis e darò il massimo, dovrò provare qualcosa di diverso. Devo pensare di poterlo battere, se così non fosse così non scenderei neanche in campo. Il servizio potrebbe essere la chiave, se riuscissi a servire bene potrei provare a rimanere in partita". Sono queste le parole con le quali Sebastian Ofner, numero 82 del mondo, dopo la vittoria contro lo statunitense Michelsen si proietta già alla sfida contro Sinner. Il match, in programma sabato, tra l'austriaco e il numero 1 azzurro segnerà l'avvio del percorso agli Internazionali d'Italia di Sinner che ha battuto Ofner nell'unico precedente confronto diretto in finale al Challenger di Ortisei nel 2019. L'austriaco, infine, si sofferma sull'atmosfera del Pietrangeli, definita "bellissima, mi piace moltissimo. I tifosi italiani in alcune occasioni sono folli. Che il tifo sia a mio favore o contro, mi piace veramente giocare con un'atmosfera del genere. Il Pietrangeli è uno dei campi più belli nei quali ho giocato", conclude.

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