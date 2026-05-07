Mosca, 'delusione' per mancata revoca del bando Cio agli atleti russi
Il Comitato olimpico russo ha espresso "delusione" per la conferma del bando alla squadra russa per i Giochi di Los Angeles 2028 da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio), che oggi ha invece revocato le restrizioni imposte agli atleti bielorussi.
"Siamo delusi del fatto che la commissione legale del Cio non sia arrivata a un verdetto sul caso del Comitato olimpico russo e lo abbia ancora una volta rinviato", ha affermato Mikhail Degtyarev, ministro dello Sport e presidente del Comitato russo, citato dall'agenzia Tass.
Degtyarev ha comunque espresso soddisfazione per la decisione riguardante gli atleti bielorussi, auspicando che ciò "aprirà la strada a una simile decisione per il movimento olimpico russo". "Il ministero dello Sport e il Comitato olimpico russo continueranno il vigoroso lavoro diplomatico e legale per reintegrare tutti gli atleti russi", ha insistito il ministro e presidente del comitato nazionale.
Il bando agli atleti russi e bielorussi è in vigore dal 2022, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Il comitato esecutivo del Cio ha diffuso oggi una dichiarazione in cui afferma di "non raccomandare più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre". Alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, i bielorussi hanno gareggiato insieme ai russi come 'atleti neutrali individuali', senza i colori nazionali e in numero ridotto.
Sempre il Cio ha sottolineato che la situazione relativa al Comitato olimpico russo (Roc) è diversa da quello bielorusso, anche perchè, oltre ad essere sospeso dall'autunno 2023 per aver posto sotto la sua autorità le organizzazioni sportive di quattro regioni ucraine occupate, sono emerse di recente nuove preoccupazioni riguardo al sistema antidoping.