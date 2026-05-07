Internazionali, Sinner un'ora in campo: cori e tifo da stadio per l'allenamento del n.1

07 Mag 2026 - 19:07
© afp

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L'ingresso in campo del numero 1 al mondo è stato accolto da un boato e dagli applausi delle migliaia di tifosi accorsi - già dalle prime ore del pomeriggio - al campo 5, quello dove Sinner ha scelto di allenarsi con Alessandro Ingarao, tennista che dal 2022 al 2025 si è aggiudicato i campionati italiani di seconda categoria.

Tra i consueti cori di incitamento e gli striscioni che lo vedono nelle vesti di "santo", il primo allenamento è stato un vero e proprio bagno di folla durato un'ora tra scambi da fondo campo, discese a rete e qualche battuta per iniziare a entrare in clima partita. Poi, prima di congedarsi dai propri tifosi, il saluto con la mano verso gli spalti a chiudere una prima giornata da superstar.

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