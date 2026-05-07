Internazionali, Sinner un'ora in campo: cori e tifo da stadio per l'allenamento del n.1

L'ingresso in campo del numero 1 al mondo è stato accolto da un boato e dagli applausi delle migliaia di tifosi accorsi - già dalle prime ore del pomeriggio - al campo 5, quello dove Sinner ha scelto di allenarsi con Alessandro Ingarao, tennista che dal 2022 al 2025 si è aggiudicato i campionati italiani di seconda categoria.