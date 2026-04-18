Nba: Phoenix Suns e Orlando Magic accedono ai playoff

Definito nella notte il quadro dei playoff NBA con gli ultimi risultati dei play-in: i Phoenix Suns e gli Orlando Magic conquistano la qualificazione alla posta season come ottave, rispettivamente nella Western e nella Eastern Conference. I Suns, trascinati dai 36 punti di un sontuoso Jalen Green e i 20 di Devin Booker, hanno battuto 111-96 i Golden State Warriors di Steph Curry e affronteranno ora gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica. Gli Orlando Magic, con Paolo Banchero sugli scudi, autore di 25 punti, hanno dominato i Charlotte Hornets con un netto 121-90 e sfideranno i Detroit Pistons al primo turno.