Nba: Oklahoma travolge Golden State, Lakers vincono in volata

Dieci le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana. Quarta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che toccano così i 30 successi stagionali, dopo una schiacciante vittoria contro i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Finisce 131-94 per i campioni in carica, che mettono tutti i giocatori a referto ed il migliore è come sempre Shail Gilgeous-Alexander, che firma 30 punti. Il duo Luka Doncic e LeBron James guida alla vittoria i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies per 128-121. Lo sloveno firma 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre l'americano chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. I San Antonio Spurs, vincono in casa degli Indiana Pacers, arrivati alla loro undicesima sconfitta consecutiva. Bel duello tra Donovan Mitchell e Jamal Murray nel successo dei Cleveland Cavaliers contro i Denver Nuggets per 113-108. Cadono malamente al Madison i New York Knicks, travolti 111-99 dagli Atlanta Hawks. Una schiacciata di Giannis Antetokoumpo a quattro secondi dalla fine regala la vittoria di misura ai Milwaukee Bucks contro gli Charlotte Hornets per 122-121. Il greco ha chiuso il suo match con 30 punti e 10 rimbalzi. I Chicago Bulls superano 121-114 gli Orlando Magic con 21 punti di Matas Buzelis. Successo anche degli Washington Wizards, che si impongono 119-99 contro i Brooklyn Nets con 20 punti di Justin Champagnie. Ad Ovest vittorie dei Phoenix Suns (129-102 contro i Sacramento Kings, 33 punti per Devin Booker) e dei Portland Trail Blazers (122-109 contro i New Orleans Pelicans, 34 punti per Deni Avdija).