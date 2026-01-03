Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Oklahoma travolge Golden State, Lakers vincono in volata

03 Gen 2026 - 09:42

Dieci le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana. Quarta vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder, che toccano così i 30 successi stagionali, dopo una schiacciante vittoria contro i Golden State Warriors, privi di Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Finisce 131-94 per i campioni in carica, che mettono tutti i giocatori a referto ed il migliore è come sempre Shail Gilgeous-Alexander, che firma 30 punti. Il duo Luka Doncic e LeBron James guida alla vittoria i Los Angeles Lakers contro i Memphis Grizzlies per 128-121. Lo sloveno firma 34 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre l'americano chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. I San Antonio Spurs, vincono in casa degli Indiana Pacers, arrivati alla loro undicesima sconfitta consecutiva. Bel duello tra Donovan Mitchell e Jamal Murray nel successo dei Cleveland Cavaliers contro i Denver Nuggets per 113-108. Cadono malamente al Madison i New York Knicks, travolti 111-99 dagli Atlanta Hawks. Una schiacciata di Giannis Antetokoumpo a quattro secondi dalla fine regala la vittoria di misura ai Milwaukee Bucks contro gli Charlotte Hornets per 122-121. Il greco ha chiuso il suo match con 30 punti e 10 rimbalzi. I Chicago Bulls superano 121-114 gli Orlando Magic con 21 punti di Matas Buzelis. Successo anche degli Washington Wizards, che si impongono 119-99 contro i Brooklyn Nets con 20 punti di Justin Champagnie. Ad Ovest vittorie dei Phoenix Suns (129-102 contro i Sacramento Kings, 33 punti per Devin Booker) e dei Portland Trail Blazers (122-109 contro i New Orleans Pelicans, 34 punti per Deni Avdija).

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:24
Basket, Dusmet (Trento): "Trieste pronti a competere su ogni possesso"
12:00
Sci cdm: gigante Kranjska, in testa svizzera Rast con azzurra Della Mea 8/a
11:11
Basket, Virtus Bologna-Trapani non si gioca: siciliani verso l'esclusione
10:00
United Cup tennis: la Svizzera batte la Francia, domani sfida l'Italia
09:42
Nba: Oklahoma travolge Golden State, Lakers vincono in volata