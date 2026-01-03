Dakar: il prologo alla Ford di Ekström, Canet vincitore in moto

Lo svedese Mattias Ekström (Ford) in auto e il giovane spagnolo Edgar Canet (KTM) tra i motociclisti hanno vinto il prologo della Dakar-2026 sabato a Yanbu, in Arabia Saudita. Con il suo navigatore Emil Bergkvist, Ekström ha preceduto un'altra Ford, quella dell'americano Mitch Guthrie, mentre il belga Guillaume de Mévius (Mini) ha completato il podio in questa categoria regina "Ultimate". Sulle due ruote, Edgar Canet (20 anni) ha debuttato nella categoria Rally GP vincendo con un vantaggio di tre secondi davanti al suo compagno di squadra della Red Bull KTM Factory Racing e detentore del titolo, l'australiano Daniel Sanders.