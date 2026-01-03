Sci, Goggia: "Bene seconda manche, questo mio livello in gigante ora"

"Sicuramente ho saputo sfruttare la pista liscia e soprattutto una tracciatura molto più ritmica della prima che aveva poca velocità. Sono contenta di come ho sciato nella seconda: questo è il mio livello nel gigante. Ora mi sposto a Passo San Pellegrino per allenarmi sulla pista La VolatA in vista delle prove veloci di Altenmarkt; il mio prossimo gigante sarà invece a Kronplatz". Così Sofia Goggia commenta il suo undicesimo posto nello slalom gigante di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, in Slovenia. "Forse nella seconda manche potevo fare qualcosa in più - sono le considerazioni di Lara Della Mea - mi sono irrigidita nella parte alta dopo un piccolo errore ma è stata una giornata positiva. Per me è bellissimo gareggiare a così pochi chilometri da casa: è bellissimo scendere e trovare tutti gli amici e la famiglia. Domani in slalom ci riprovo: so che posso fare qualcosa di buono e darò il mio meglio come sempre".