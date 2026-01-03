Slittino, CdM: Loch leader dopo prima manche Sigulda, Felderer 13/mo

Margine di 19 millesimi tra Felix Loch e Nico Gleirscher al termine della prima manche del singolo maschile di slittino che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in Lettonia. Il tedesco guida con il tempo di 47"738, mentre il terzo tempo provvisorio è dell'altro austriaco Jonas Müller (+0"038). Quindi quarta piazza a metà gara per Max Langenhan (+0"063) con David Gleirscher quinto a 0"102. Uscita nella seconda parte del tracciato per un Dominik Fischnaller che stava viaggiando al ritmo dei migliori: la palma di primo degli italiani va quindi a Leon Felderer che è tredicesimo a 0"621, tallonato da Alex Gufler, 15esimo a 0"702 mentre il giovane Leon Haselrieder si ferma al 22esimo posto a 1"302. Le seconde run sono in programma domenica 4 gennaio a partire dalle 10.15 ora italiana con la prova femminile seguita dalla maschile.