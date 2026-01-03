Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Slittino, CdM: Loch leader dopo prima manche Sigulda, Felderer 13/mo

03 Gen 2026 - 18:23

Margine di 19 millesimi tra Felix Loch e Nico Gleirscher al termine della prima manche del singolo maschile di slittino che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Sigulda, in Lettonia. Il tedesco guida con il tempo di 47"738, mentre il terzo tempo provvisorio è dell'altro austriaco Jonas Müller (+0"038). Quindi quarta piazza a metà gara per Max Langenhan (+0"063) con David Gleirscher quinto a 0"102. Uscita nella seconda parte del tracciato per un Dominik Fischnaller che stava viaggiando al ritmo dei migliori: la palma di primo degli italiani va quindi a Leon Felderer che è tredicesimo a 0"621, tallonato da Alex Gufler, 15esimo a 0"702 mentre il giovane Leon Haselrieder si ferma al 22esimo posto a 1"302. Le seconde run sono in programma domenica 4 gennaio a partire dalle 10.15 ora italiana con la prova femminile seguita dalla maschile. 

Ultimi video

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:08
Boxe: Jake Paul escluso da ranking massimi leggeri dopo ko con Joshua
19:25
Dakar: il prologo alla Ford di Ekström, Canet vincitore in moto
18:23
Slittino, CdM: Loch leader dopo prima manche Sigulda, Felderer 13/mo
17:17
Sci, Goggia: "Bene seconda manche, questo mio livello in gigante ora"
16:02
Tennis: Atp 250 Hong Kong, in campo Musetti e Sonego