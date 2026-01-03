Logo SportMediaset

Boxe: Jake Paul escluso da ranking massimi leggeri dopo ko con Joshua

03 Gen 2026 - 20:08

Jake Paul è uscito dalla classifica mondiale dei pesi massimi leggeri WBA, dopo che lo YouTuber diventato pugile è stato sonoramente sconfitto dall'ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua il mese scorso. Paul si è fratturato la mascella in due punti e l'americano ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per riparare i danni dopo la vittoria per KO di Joshua al sesto round in un incontro dei pesi massimi a Miami. Paul (12-2, 7 KO) era entrato nella classifica dei massimi leggeri WBA al numero 14 a luglio, poco dopo aver battuto il 39enne Julio César Chavez Jr. per decisione unanime ad Anaheim, in California. Era al numero 15 prima dell'incontro contro Joshua. 

