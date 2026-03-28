Nba: Oklahoma si riprende, Boston batte gli Hawks

28 Mar 2026 - 07:44

I Thunder di Oklahoma City sono tornati a vincere dopo la sconfitta a Boston. I campioni in carica dei Thunder hanno battuto i Chicago Bulls per 131-113. L'Mvp uscente Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 25 punti, permettendo al Thunder di aumentare temporaneamente la distanza in testa a ovest sui San Antonio Spurs, che giocano sabato a Milwaukee. I Boston Celtics hanno superato gli Atlanta Hawks 109-102 grazie al sostituto Payton Pritchard (36 punti, 7 rimbalzi) e a Jayson Tatum (26 punti, 12 rimbalzi), in assenza di Jaylen Brown, infortunato ad un polpaccio. I risultati delle partite di Nba giocate nella notte. Toronto-New Orleans 119-106; LA Lakers-Brooklyn 116-99; Boston-Atlanta 109-102; Cleveland-Miami 149-128; Golden State-Washington 131-126; Portland-Dallas 93-100; Denver-Utah 135-129; Memphis-Houston 109-119; Oklahoma City-Chicago 131-113; Indiana-LA Clippers 113-114.

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