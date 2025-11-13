Nba: Oklahoma a valanga sui Lakers, Pistons superano i Bulls

Nella notte dell'Nba gli Oklahoma city thunder travolgono i Los Angeles Lakers 121 a 92 con Shai Gilgeous-Alexander ancora protagonista (30 punti e nove assist). I Detroit Pistons superano in casa i Chicago Bulls per 124 a 113 anche grazie all'ottima prestazione di Paul Reed (28 punti e 13 rimbalzi) che vanifica i 21 punti e 14 rimbalzi di Matas Buzelis. Successo interno (111 a 100) per i Charlotte Hornets sui Milwaukee Bucks a cui non bastano i 25 punti di Ryan Rollins. Gli Orlando Magic superano in trasferta i New York Knicks (124 a 107) con Franz Wagner protagonista con 28 punti. Ampia vittoria (131 a 95) per i Boston Celtics sui Memphis Grizzlies con il contributo di Payton Pritchard, che mette dentro 24 punti per i Celtics. Jarrett Allen con 30 punti e 10 rimbalzi trascina i Cleveland cavaliers nel successo esterno con i Miami heat (130 a 116), mentre ai Washington wizards non bastano i 25 i 25 punti di Alex Sarr per evitare la sconfitta (135 a 112) con gli Houston rockets. Un super Shaedon Sharpe (35 punti) spinge i Portland Trail blazers nella vittoria per 125 a 117 di New Orleans contro i Pelicans. Golden State warriors corsari a San Antonio contro gli Spurs (finisce 125 a 120 per gli ospiti), grazie a un mostruoso Stephen Curry (45 punti). Successo fuori casa anche per i Phoenix suns sui Dallas Mavericks (123 a 114), con il contributo decisivo di Devin Booker (26 punti). Jalen Johnson protagonista con 24 punti nel match stravinto (133 a 100) dai suoi Atlanta hawks sul campo dei Kings a Sacramento. Successo in trasferta anche per i Denver Nuggets (130 a 116) sui Los Angeles clippers. Nikola Jokic spacca letteralmente la partita in favore dei Denver con 55 punti e 12 rimblazi.