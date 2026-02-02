Nba: Okc e New York battono Denver e Lakers, ok Boston e Miami

Dieci le partite disputate nella notte NBA. I New York Knicks conquistano la sesta vittoria consecutiva dopo aver superato al Madison Square Garden i Los Angeles Lakers per 112-100 trascinati dai 25 punti di OG Anunoby. Ai Lakers non basta un Luka Doncic da 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. I campioni in carica di Oklahoma City superano i Denver Nuggets per 121-111, con Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 34 punti e 13 assist. Per la franchigia del Colorado Nikola Jokic non va oltre i 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Tutto facile per i Miami Heat che travolgono i Chicago Bulls per 134-91 con 20 punti di Bam Adebayo, Simone Fontecchio parte in quintetto ma vive una serata negativa al tiro con solo 2 punti in poco più di diciotto minuti di gioco, 7 rimbalzi e 4 assist. Sempre ad Est, tutto molto facile per Detroit e Boston.