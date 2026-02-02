Nba: Okc e New York battono Denver e Lakers, ok Boston e Miami

02 Feb 2026 - 09:23

Dieci le partite disputate nella notte NBA. I New York Knicks conquistano la sesta vittoria consecutiva dopo aver superato al Madison Square Garden i Los Angeles Lakers per 112-100 trascinati dai 25 punti di OG Anunoby. Ai Lakers non basta un Luka Doncic da 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. I campioni in carica di Oklahoma City superano i Denver Nuggets per 121-111, con Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 34 punti e 13 assist. Per la franchigia del Colorado Nikola Jokic non va oltre i 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. Tutto facile per i Miami Heat che travolgono i Chicago Bulls per 134-91 con 20 punti di Bam Adebayo, Simone Fontecchio parte in quintetto ma vive una serata negativa al tiro con solo 2 punti in poco più di diciotto minuti di gioco, 7 rimbalzi e 4 assist. Sempre ad Est, tutto molto facile per Detroit e Boston.

I Pistons passeggiano contro i Brooklyn Nets per 130-77 con un Cade Cunningham da 18 punti e 14 assist. I Celtics, invece, dominano i Milwaukee Bucks per 107-97 con un Jalen Brown da 30 punti e 13 rimbalzi. Vittoria anche dei Cleveland Cavaliers sul campo dei Portland Trail Blazers per 130-111 grazie ad un Jarrett Allen da 40 punti e 17 rimbalzi. Successo esterno anche dei Los Angeles Clippers sul campo dei Phoenix Suns per 117-93 con un Kawhi Leonard da 25 punti. Il solito Victor Wembanyama segna 25 punti e trascina i San Antonio Spurs alla vittoria per 112-103 sugli Orlando Magic, infine vittorie dei Toronto Raptors contro gli Utah Jazz per 107-100 e degli Washington Wizards sui Sacramento Kings per 116-112.

Ultimi video

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:04
Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno: possibile annuncio al Super Bowl
10:43
Tennis, ranking Atp: Alcaraz in fuga da n° 1, Sinner perde terreno
10:39
Tennis, ranking Wta: Sabalenka sempre n° 1, Paolini resta ottava
10:00
Sci, mamma della Brignone: "Fede un po' sfiduciata, deciderà se fare la discesa a Cortina"
09:36
Tennis, Alcaraz: "Mi farò tatuare un canguro su una gamba"