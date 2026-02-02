Nba: LeBron James ancora da record, 22esima presenza all'All Star Game

02 Feb 2026 - 09:24

LeBron James batte un altro record: prenderà parte all'All Star Game per il 22esimo anno di fila. L'NBA ha annunciato domenica le riserve per la partita del 15 febbraio a Inglewood, in California, tra cui c'è appunto James. È il detentore del record All-Star in diverse categorie, che includono anche 20 presenze e 434 punti. "Non sono riuscito a farcela da rookie. Ventidue di fila. No, non è male", ha detto James in un video pubblicato dall'NBA prima che lui e i Los Angeles Lakers affrontassero i New York Knicks domenica sera, poco dopo la notizia della sua convocazione.

"Sono onorato. Davvero", ha aggiunto James che non ha giocato l'All-Star Game della scorsa stagione a causa di un infortunio. I giocatori scelti il mese scorso come titolari sono: Giannis Antetokounmpo di Milwaukee, Jaylen Brown di Boston, Cade Cunningham di Detroit, Tyrese Maxey di Philadelphia, Jalen Brunson di New York, Stephen Curry di Golden State, Luka Doncic dei Lakers, Shai Gilgeous-Alexander di Oklahoma City, Nikola Jokic di Denver e Victor Wembanyama di San Antonio. Le riserve della Eastern Conference sono Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Jalen Duren, Norman Powell e Jalen Johnson. Dalla Western Conference, le altre riserve sono Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker e Deni Avdija. Duren, Powell, Johnson, Murray, Holmgren e Avdija sono All-Star per la prima volta.

Ultimi video

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:04
Tennis, Serena Williams non esclude il ritorno: possibile annuncio al Super Bowl
10:43
Tennis, ranking Atp: Alcaraz in fuga da n° 1, Sinner perde terreno
10:39
Tennis, ranking Wta: Sabalenka sempre n° 1, Paolini resta ottava
10:00
Sci, mamma della Brignone: "Fede un po' sfiduciata, deciderà se fare la discesa a Cortina"
09:36
Tennis, Alcaraz: "Mi farò tatuare un canguro su una gamba"