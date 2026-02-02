Nba: LeBron James ancora da record, 22esima presenza all'All Star Game

"Sono onorato. Davvero", ha aggiunto James che non ha giocato l'All-Star Game della scorsa stagione a causa di un infortunio. I giocatori scelti il mese scorso come titolari sono: Giannis Antetokounmpo di Milwaukee, Jaylen Brown di Boston, Cade Cunningham di Detroit, Tyrese Maxey di Philadelphia, Jalen Brunson di New York, Stephen Curry di Golden State, Luka Doncic dei Lakers, Shai Gilgeous-Alexander di Oklahoma City, Nikola Jokic di Denver e Victor Wembanyama di San Antonio. Le riserve della Eastern Conference sono Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Jalen Duren, Norman Powell e Jalen Johnson. Dalla Western Conference, le altre riserve sono Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Kevin Durant, Devin Booker e Deni Avdija. Duren, Powell, Johnson, Murray, Holmgren e Avdija sono All-Star per la prima volta.