Nba: multa di 50mila dollari a Naz Reid per aver protestato con gli arbitri

L'Nba ha comminato una multa di 50mila dolalri a Naz Reid, centro dei Minnesota Timberwolves, "per aver messo in dubbio l'integrità degli arbitri nella vittoria casalinga di mercoledì contro Houston". L'episodio, che ha portato Reid anche a un fallo tecnico e all'espulsione, è avvenuto 47 secondi dopo l'inizio dei tempi supplementari della vittoria di Minnesota per 110-108 sui Rockets. Gli arbitri avevano fischiato un fallo di sfondamento a Reid all'inizio dei supplementari. I T-Wolves avevano protestato ma la contestazione era stata respinta dopo la revisione video, un risultato che ha portato Reid a lamentarsi con l'arbitro Scott Foster della decisione, portando alla sua espulsione. Il 26enne americano, alla sua settima stagione Nba tutta con il Minnesota, è stato votato sesto uomo Nba nel 2024. Minnesota ha un record di 45-28, quinto nella West Conference, subito dietro Denver, quando mancano nove partite alla conclusione della stagione regolare. I Rockets sono sesti in West Conference a 1,5 partite dai Timberwolves.