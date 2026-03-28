Casasco e Tajani: "Medicina dello sport è una risorsa fondamentale, FMSI eccellenza italiana"

Riconoscendo la forza e l’eccellenza dei medici sportivi, il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenuto nella giornata di chiusura del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha espresso la volontà di “nominare un rappresentante della FMSI nell’alveo degli ambasciatori dello sport italiano nel mondo”. “Perché la medicina sportiva - ha aggiunto il Ministro - è ricerca e innovazione, scienza”, ha detto Tajani davanti a una platea di oltre 3200 medici sempre presenti nel corso delle tre giornate di lavori del congresso. “Medicina dello sport significa garantire a tanti giovani, non solo un’attività di controllo della salute, ma anche la possibilità di praticare le attività in un regime di controllo e tutela, di garanzia”. Tajani ha quindi collegato l’attività dello sport al suo impegno come Ministro degli Esteri: “Lo sport è come una grande industria, siamo tra i primi cinque esportatori mondiali di beni sportivi e i secondi a livello europeo. E io cercherò di portare lo sport italiano in tutte le mie missioni, compresa la valorizzazione del modello italiano di specialisti in medicina dello sport a livello europeo e internazionale”.