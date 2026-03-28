Atletica, Zaynab Dosso: "A Roma costretta ad allenarmi su una pista usurata"

"A Roma abbiamo un gap: non ci sono impianti indoor e quindi tutti gli allenamenti, anche d'inverno, li facciamo fuori al freddo. E anche la pista outdoor fuori ci sta abbandonando, ha la linea di partenza talmente usurata che non possiamo partire li, dobbiamo fare le linee noi col gesso". A parlare, è la campionessa del mondo sui 60 metri Zaynab Dosso. "Il mio compagno di allenamento, nonché campione europeo dei 100 ostacoli, ha quasi preso una storta - aggiunge - Vorrei fare un appello: è importante che le strutture ci siano, creano movimento, anche per i giovani. Io mi vergogno quasi con americani e giamaicani quando mi dicono che vogliono venire a Roma a fare raduni, so come sono i loro impianti. Anche la pista outdoor però che almeno sia aggiustata. E poi un impianto indoor per l'inverno", conclude Dosso.